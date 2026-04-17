Ученых поразил неожиданный факт о древних млекопитающих

Международная группа ученых обнаружила первое подтвержденное яйцо предка млекопитающих - древнего животного листрозавра, жившего около 250 млн лет назад. Открытие проливает свет на одну из давних загадок эволюции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале PLOS One.

Листрозавр (Lystrosaurus) - травоядный предок млекопитающих, который стал одним из самых успешных видов после Пермско-триасового вымирания около 252 млн лет назад. Несмотря на экстремальные условия - жару, засуху и нестабильный климат - эти животные не только выжили, но и широко распространились.

Исследование возглавили ученые Университета Витватерсранда, а также специалисты Европейского центра синхротронного излучения. Они изучили ископаемое яйцо с эмбрионом внутри - уникальную находку, которая впервые напрямую подтверждает, что предки млекопитающих откладывали яйца.

"Это открытие окончательно отвечает на вопрос, откладывали ли предки млекопитающих яйца. Ответ - да", - отметил руководитель работы Жюльен Бенуа.

Ученые объясняют, что такие находки крайне редки: яйца, вероятно, имели мягкую оболочку и плохо сохранялись в ископаемом виде, в отличие от твердых яиц динозавров.

Образец был найден еще в 2008 году, но подтвердить наличие эмбриона удалось только сейчас благодаря современным методам визуализации. С помощью синхротронной рентгеновской томографии исследователи смогли "заглянуть" внутрь окаменелости и детально рассмотреть кости.

Анализ показал, что эмбрион находился на ранней стадии развития и не смог бы самостоятельно питаться после вылупления. При этом яйца листрозавра были относительно крупными, что обеспечивало запас питательных веществ и позволяло детенышам быстро развиваться.

По мнению ученых, такая стратегия - крупные яйца и быстрое развитие - помогла виду успешно пережить глобальную катастрофу. Детеныши могли быстро становиться самостоятельными, избегать хищников и адаптироваться к суровым условиям.

"Это открытие показывает, как репродуктивные стратегии могут влиять на выживание в экстремальной среде", - подчеркнул Бенуа.

Авторы отмечают, что результаты важны не только для понимания эволюции, но и для современных исследований: изучение того, как древние виды переживали глобальные кризисы, может помочь прогнозировать реакцию современных экосистем на изменения климата.