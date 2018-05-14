Запуск операционной системы Windows 10 на мобильном телефоне показали на камеры - ВИДЕО

Программист Бен Имбушуо запустил ОС Windows 10 на смартфоне. Ролик, в котором видно, как операционная система работает на телефоне, он опубликовал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Для того чтобы установить все опции на смартфон, мужчине понадобилось несколько месяцев.

На настоящий момент, по словам программиста, работа операционной системы несовершенна, однако он добавляет, что в ближайшее время исправит все возникнувшие неисправности.

Так, по мнению Имбушуо, вскоре все пользователи смогут установить Windows 10 на свои устройства.

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