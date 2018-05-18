МИД Турции вновь раскритиковал политику США

Переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим США еще раз продемонстрировали, что они не признают волю международного сообщества, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начался в Стамбуле, Чавушоглу отметил, что действия США также сильно вредят мирному процессу.

"Все мусульманские страны должны поддерживать Палестину и осуждать действия США и Израиля", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня в Стамбуле проходит экстреннее совещание ОИС по вопросу Палестины.

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты открыли огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 100 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения.

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