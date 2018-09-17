Гигантская акула обогнала белую по скорости прыжка - ВИДЕО

Гигантская, или синяя акула победила хищную белую акулу в скорости выпрыгивания из воды. Как говорится в статье, опубликованной в издании Biology Letters, рыба способна выпрыгивать со скоростью до пяти метров в секунду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

К такому выводу пришли морские биологи, которые сняли несколько видеозаписей прыжков акул разных видов, после чего провели анализ высоты и скорости их прыжков.

Отмечается, что для гигантской акулы такие прыжки весьма энергозатратны. При этом неясно, зачем такая способность нужна рыбе, питающейся исключительно планктоном.

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