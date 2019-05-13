В интернет выложено видео реконструкции трагических событий в Шереметьево, во время которых погибли северяне. Ролик сделан журналистами телеканала НТВ для передачи "Центральное телевидение"с Вадимом Такменевым. Диктор пошагово разъясняет хронологию событий, комментируя видеоряд. Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" самолет "Sukhoi Superjet 100" загорелся после жесткой аварийной посадки. Трагедия унесла жизни 41 человека. Среди них 10 - мурманчане. Из 78 человек, среди которых пять членов экипажа, выжить удалось лишь 37, передает Day.Az со ссылкой на vmnews.ru.

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