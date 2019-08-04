Переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", поставили подписи в конституционной декларации, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период.

Отмечается, что со стороны военных подпись поставил заместитель главы военного совета Мухаммад Хамдан Декло, со стороны "Сил за свободу и перемены" - Ахмед Рабиа. Церемонию подписания транслировал арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь, посредник от Африканского союза Мухаммед аль-Хасан Лабат объявил, что окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.



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