В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Китайский суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам заключения и штрафу в 2 млн юаней ($300 тыс.) по делу о взяточничестве, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"21 января 2020 г. народный суд Тяньцзиня публично объявил о первом судебном разбирательстве дела бывшего члена партийного комитета, заместителя министра Министерства общественной безопасности и бывшего директора Бюро морской полиции Китая Мэн Хунвэя по обвинению во взяточничестве. Он был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения и оштрафован на 2 миллиона юаней", - сообщают китайские СМИ.



Мэн Хунвэй заявил, что он подчиняется решению суда и не собирается оспаривать его решение.

В начале октября прошлого года правоохранительные органы Франции начали расследование дела о пропаже президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэя после обращения его жены, сообщило RNS. Последний раз президент Интерпола выходил на связь с семьей 29 сентября, когда он отправлялся в КНР.



Спустя несколько дней после начала официального расследования власти Китая объявили, что Хунвэй задержан в рамках дела о коррупции.

