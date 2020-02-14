Огромный айсберг откололся в Антарктиде - ВИДЕО
В Антарктиде откололась часть ледника Пайн-Айленд, в результате чего появился гигантский айсберг площадью более 300 кв км. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космичеcкого агентства (ESA) в четверг, 13 февраля, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Отметим, что раскол попал на видео, снятое спутником Copernicus Sentinel. Как утверждают ученые, после попадания в воду айсберг начал раскалываться на более мелкие части.
Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним "ледником Судного дня" Туэйтс соединяют центр Западно-антарктического ледникового щита с океаном. Ежедневно они сбрасывают в океан огромные массивы льда.
Ученые говорят, что в течение последних 25 лет оба ледника стекают все быстрее и двигаются со скоростью в несколько километров в год.
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