В Антарктиде откололась часть ледника Пайн-Айленд, в результате чего появился гигантский айсберг площадью более 300 кв км. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космичеcкого агентства (ESA) в четверг, 13 февраля, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Отметим, что раскол попал на видео, снятое спутником Copernicus Sentinel. Как утверждают ученые, после попадания в воду айсберг начал раскалываться на более мелкие части.

Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним "ледником Судного дня" Туэйтс соединяют центр Западно-антарктического ледникового щита с океаном. Ежедневно они сбрасывают в океан огромные массивы льда.

Ученые говорят, что в течение последних 25 лет оба ледника стекают все быстрее и двигаются со скоростью в несколько километров в год.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.