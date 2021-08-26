В аэропорту Анкары сел самолет из Афганистана с турецкими военнослужащими на борту

В аэропорту Эсенбога Анкары приземлился самолет, доставивший из Афганистана 345 турецких военнослужащих, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие в течение 36 часов будут выведены из Афганистана.

Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что этот процесс будет завершен в сжатые сроки.