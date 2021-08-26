https://news.day.az/world/1373172.html В аэропорту Анкары сел самолет из Афганистана с турецкими военнослужащими на борту
В аэропорту Анкары сел самолет из Афганистана с турецкими военнослужащими на борту
В аэропорту Эсенбога Анкары приземлился самолет, доставивший из Афганистана 345 турецких военнослужащих, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие в течение 36 часов будут выведены из Афганистана.
Сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что этот процесс будет завершен в сжатые сроки.
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