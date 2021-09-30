В России совершено жестокое убийство трех студенток

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае нашли тела двух девушек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Тело третьей обнаружили во дворе дома.

Погибшие - студентки медколледжа из Башкирии в возрасте 17-19 лет. Изначально поступала информация, что они были зарублены топором, но позднее в Следственном комитете опровергли эту информацию - на телах колото-резаные ранения.

Известно, что девушки втроем снимали квартиру. Обстоятельства их убийства выясняются, а убийцу ищут.

По данным РЕН ТВ, сотрудники разыскивают 18-летнего парня, предположительно, встречавшегося с одной из погибших. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое возле дома и в квартире в городе Гай Оренбургской области, где были убиты три студентки.