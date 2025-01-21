https://news.day.az/politics/1724411.html В Карабахе обнаружены сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов Еженедельно (13.01.2025-19.01.2025) публикуется информация об операциях, проводимых Агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.
В Карабахе обнаружены сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов
Еженедельно (13.01.2025-19.01.2025) публикуется информация об операциях, проводимых Агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, 89 противопехотных мин, 100 противотанковых мин, 192 неразорвавшихся боеприпаса были обнаружены в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане.
601,8 гектара очищены от мин и НРБ.
Ранее мы сообщали, в Газахском районе обезврежены сотни мин.
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