В Карабахе обнаружены сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов

Еженедельно (13.01.2025-19.01.2025) публикуется информация об операциях, проводимых Агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, 89 противопехотных мин, 100 противотанковых мин, 192 неразорвавшихся боеприпаса были обнаружены в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане.

601,8 гектара очищены от мин и НРБ.

Ранее мы сообщали, в Газахском районе обезврежены сотни мин.