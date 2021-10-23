В России выявлен новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировано 1075 смертей среди пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в субботу, 23 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, в стране обновлено максимальное число случаев смерти от COVID-19 за сутки с начала пандемии. Новый антирекорд обновляется пятые сутки подряд - днем ранее скончались 1064 человека.

В Москве за сутки зарегистрировали 82 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области - по 42, в Башкирии - 35, в Ростовской, Свердловской областях и Ставропольском крае - по 34.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 229 528 человек, приводит данные оперштаб.

За сутки в России выявили 37 678 случаев коронавируса, это также стало новым антирекордом.