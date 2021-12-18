Нидерланды уходят на жесткий карантин

Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нидерланды опять вынуждены закрыться, - сказал он. - Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом".

Профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как и было до этого. Все учебные заведения также будут закрыты. Жителям настоятельно рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек.