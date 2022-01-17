В Армении заявили о готовности открыть границу с Турцией без предусловий

Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу. Об этом на заседании парламента в понедельник заявил его вице-спикер Акоп Аршакян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция не изменилась. Армения готова открыть границы и начать с Турцией урегулирование отношений без предусловий. Это исходит из интересов Армении и армянского народа", - заявил Аршакян.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. Они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.