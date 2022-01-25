Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем, она опасается, что после перенесенного в октябре инсульта у него будут осложнения.

"Джулиан находится в самой суровой тюрьме Великобритании Белмарш более тысячи дней. <...> С каждым днем его здоровье становится хуже. В октябре <...> он пережил микроинсульт. Очень боимся, что в любой момент с его здоровьем может случиться еще что-то более катастрофичное", - сказала она порталу Democracy Now, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она отметила, что микроинсульт может привести к серьезным осложнениям.

В декабре прошлого года Моррис сообщила изданию Mail on Sunday, что 50-летний Ассанж пережил инсульт 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона.

Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая того же года.

Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.