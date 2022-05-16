В Литве рассказали о хранении важнейших данных на серверах НАТО

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что в случае чрезвычайных ситуаций страна сможет использовать копии важнейших регистров, находящиеся за рубежом, в том числе - хранящихся на серверах НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое происходит впервые в истории Литвы, отметили в ведомстве.

"Сегодня цифровая Литва как никогда безопасна и открыта - мы начинаем использовать для хранения данных не только собственную инфраструктуру, но и инфраструктуру других стран. Это означает, что в случае чрезвычайных ситуаций цифровое государство сможет продолжать функционировать - мы сможем использовать копии данных, находящиеся за рубежом, независимо от того, что случится с серверами в Литве", - заявила Армонайте.

Отмечается, что в одном из центров обработки данных в стране НАТО хранятся резервные копии Регистра населения Литвы, Регистра и кадастра недвижимости, Регистра адресов и другие.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Балтийское море может стать территорией НАТО.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что вступление двух новых стран в НАТО, с политической точки зрения и безопасности, "придало бы надежности".