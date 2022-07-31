Румыния: зубры вернулись в Южные Карпаты

Зубр - новый король девственных лесов Румынии. Недавно его вновь вернули в дикую природу после того, как он был объявлен вымершим около 200 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Зубры исчезли в середине XIX века из-за интенсивной на них охоты. Но они принадлежат к так называемому зонтичному виду животных, присутствие которых способствует процветанию и других видов в данной среде. Поэтому защитники природы и неправительственные организации прилагают все усилия, чтобы вернуть зубров.

Кэлин Шербан (специалист НПО "Фонд охраны Карпат"): "У нас есть проект, рассчитанный по длительности до середины 2024 года, и наша цель - довести число зубров до 75. Мы даже надеемся превзойти это число, потому что сейчас у зубров начинают рождаться детёныши".

Виктория Донош (директор по связям с общественностью "Фонда охраны Карпат"): "Мы - часть европейского проекта, поддерживаемого Европейской комиссией. Целью этого проекта является восстановление повреждённых мест обитания".

Адриан Алдеа (менеджер "Фонда охраны Карпат"): "Зубр известен как "зонтичный вид" из-за его привычек питания: это травоядное животное, поэтому он поддерживает здоровье пастбищ и создаёт пространство, микросреду обитания для других видов. Мы можем с гордостью сказать, что Румыния - одна из тех немногих стран, где зубры снова нашли свое место в естественной среде обитания".

В этом году пятеро детенышей родились совершенно здоровыми, трое из них - только на прошлой неделе. На данный момент 28 взрослых особей были возвращены в среду обитания неправительственной организацией по охране дикой природы ("Фонд охраны Карпат"). Они уже полностью адаптировались к местной среде.