В Японии приступили к строительству тоннеля на АЭС «Фукусима»

Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO начал работы по строительству тоннеля для сброса радиоактивной воды со станции. Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, приоритет в ходе строительства отдадут безопасности, чтобы вызвать доверие японцев и жителей зарубежных стран.

С весны 2023 года планируется сброс воды со станции, очищенной от всех радионуклидов, кроме трития. Сброс будут производить в океан на расстоянии 1 км от станции. При этом есть вероятность, что срок начала сброса воды будет сдвинут на лето, так как каждый этап проведения работ подвергается множеству факторов, в том числе погодных.