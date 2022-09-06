В Финляндии разрешили увеличить мощность АЭС «Олкилуото-3» до максимума

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии получил разрешение на выработку электроэнергии на более чем 60% от мощности. Об этом сообщается в заявлении Управления по ядерной безопасности Финляндии (STUK), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что теперь станция будет постепенно увеличивать мощность реактора с 60% до полной мощности в 4300 мегаватт. Этот процесс будет непосредственно контролироваться STUK.

По словам руководителя проекта, ответственного за регулирующий контроль OL3 в STUK Эсси Ванханена, проведенные ранее пусконаладочные испытания показали, что новый энергоблок АЭС "Олкилуото" работает безопасно и "мощность реактора может быть увеличена в соответствии с планами пуско-наладочных испытаний".

Станция была запущена 8 августа 2022 года в тестовом режиме на уровне до 60% мощности.