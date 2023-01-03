Цена на золото превысила $1850 за унцию

Стоимость февральских фьючерсов на золото на бирже (ICE) поднялась в моменте на 1,69% до $1856,5 за унцию. Цены на фьючерсы превысили отметку $1850 за унцию золота впервые с 19 июня прошлого года, свидетельствуют данные торгов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на РБК.

Спрос на драгоценный металл растет, в том числе благодаря ослаблению позиций доллара. Падение валюты США увеличивает привлекательность металла, так как золото становится дешевле для инвесторов, оперирующих другими валютами. Индекс доллара (DXY) от максимума (114,78 пунктов), достигнутого в октябре 2022 года.

По итогам декабрьского заседания Федрезерв замедлил темпы повышения ставок, подняв процентную ставку на 50 базисных пунктов - с 3,75-4% до 4,25-4,5% годовых. До этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п. Рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина отметила, что в случае резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в первой половине 2023 года котировки золота могут упасть до $1600 за унцию и даже ниже. Загвоздина считает, что регулятор перейдет к снижению ставки в конце 2023 года, после чего стоит ждать роста цен на драгметалл. Среди наиболее перспективных вариантов для того, чтобы заработать на росте цен на золото, она выделила покупку акций "Полюса" и "Селигдара".