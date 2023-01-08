Массовое закрытие мелких магазинов в Польше

В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высокой инфляции, рост затрат и конкуренции крупных торговых сетей. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - сказал представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик.

"Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - отметила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик.