США отозвали разрешение на применение препарата Evusheld для профилактики COVID

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах препарата британско-шведской компании AstraZeneca для профилактики коронавируса Evusheld, который также называют "коктейлем из антител", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение связано с тем, что препарат, по оценкам властей, не способен нейтрализовать доминирующий в США субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, также известного как "кракен". Ранее в январе управление ограничило применение Evusheld в стране по той же причине.

Решение американских властей перекликается с опасениями, высказанными европейским медицинским регулятором по поводу эффективности таких препаратов, как Evusheld, против новых субвариантов штаммов COVID. По данным AstraZeneca, управление может принять решение о восстановлении разрешения на применение препарата, если уровень распространения такого рода субвариантов в США снизится до 90% или менее на устойчивой основе. В связи с этим власти рекомендуют специализированным организациям продолжать хранить средство на складах.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, XBB.1.5 с декабря прошлого года начал стремительно распространяться по территории Соединенных Штатов, на него пришлась почти половина всех случаев заболевания COVID-19 в стране на прошлой неделе.