ОДКБ надоело поведение Армении

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов по итогам встречи глав государств - участников объединения в Минске посетит Ереван и передаст подписанные документы армянской стороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом перед началом сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван и все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам, коллегам и будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - сказал журналистам руководитель дипведомства.

По его словам, задача ОДКБ состоит в сохранении солидарности всех стран-членов. "На сегодняшний день самое главное - сохранить солидарность и единство всех членов организации. Что мы, собственно, вчера продемонстрировали в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, [Совета] министров обороны, секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ", - сказал он журналистам.

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