Британский эсминец отразил атаку беспилотника хуситов в Красном море

Эсминец ВМС Великобритании Diamond уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Вчера Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. С помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который целился в эсминец. Экипаж и корабль не пострадали. Эти недопустимые и незаконные атаки полностью неприемлемы. Наша обязанность состоит в том, чтобы защищать свободу навигации в Красном море", - сказано в заявлении.

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