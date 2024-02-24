Швеция выделит Украине гуманитарную помощь

Швеция намерена выделить 74 млн крон ($7,19 млн) на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба Шведского агентства международного развития (Sida), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении отмечается, что Украина получит эти средства через Международный комитет Красного Креста. Власти страны должны потратить деньги на поддержку здравоохранения и обеспечение доступа населения к продуктам питания, воде, теплу и электричеству.

Также в сообщении приводится комментарий руководителя отдела гуманитарной помощи Sida Якоба Вернермана. По его словам, в настоящее время в поддержке нуждаются около 40% украинских граждан.

При этом в прошлом году Шведское агентство международного развития предоставило Киеву помощь в размере 233,4 млн крон ($22,68 млн). Речь идет о выделении средств на гуманитарные цели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!