В Армении погиб российский военнослужащий

Cегодня во время военных учений ВС РФ на полигоне в Ширакской области Армении погиб 22 летний российский военнослужащий Роман Шатерников, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Военнослужащий ВС РФ был доставлен в Медцентр Гюмри со смертельными огнестрельными ранениями в шею и в левую часть туловища.

Медицинскому персоналу пришлось лишь констатировать смерть военнослужащего.

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