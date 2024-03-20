https://news.day.az/world/1646293.html В Армении погиб российский военнослужащий
В Армении погиб российский военнослужащий
Cегодня во время военных учений ВС РФ на полигоне в Ширакской области Армении погиб 22 летний российский военнослужащий Роман Шатерников, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Военнослужащий ВС РФ был доставлен в Медцентр Гюмри со смертельными огнестрельными ранениями в шею и в левую часть туловища.
Медицинскому персоналу пришлось лишь констатировать смерть военнослужащего.
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