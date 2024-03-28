Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе»

Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в финансировании теракта в "Крокус Сити Холле".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Следственный комитет РФ.

Сообщается, что получены доказательства связи с украинскими националистами террористов, совершивших преступление в "Крокусе".

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Следствие попытается арестовать нового фигуранта дела, связанного с терактом в "Крокусе". Все эти доказательства были получены в результате работы с задержанными террористами, изучения изъятых у них гаджетов, анализа данных о финансовых операциях", - говорится в сообщении Следственного комитета.

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