Польских фермеров призовут в армию

Польских фермеров призовут осенью-зимой в армию с целью проведения военных учений, ранее такая практика осуществлялась весной-летом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает польский портал Interia.

"Осенью и зимой фермеров будут призывать на военные учения - решило министерство национальной обороны. Как пояснили в Минсельхозе, в этот период интенсивность работы в хозяйствах значительно ниже, чем летом", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает портал, министерство сельского хозяйства и сельского развития ранее направило письмо в минобороны относительно освобождения фермеров от военных учений.

Поясняется, что ранее учения в том числе с участием фермеров Польши проводились в августе, однако дата была изменена из-за поступивших "многочисленных запросов" по этому поводу.

Всего могут быть мобилизованы до 200 тысяч фермеров.

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