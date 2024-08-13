Трамп назвал главную угрозу человечеству

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для человечества является не глобальное потепление, а ядерная угроза. Об этом он заявил в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х, передает Day.Az.

В то время как нынешний президент Джо Байден считает, что единственной экзистенциальной угрозой является именно глобальное потепление.

"Самая серьезная угроза - это не глобальное потепление... Самая серьезная угроза - это ядерное потепление", - противоречит ему Трамп.

Трамп также заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах вновь надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, в период своего президентства он имел "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что, несмотря на обвинения в якобы связях с Россией, которые длительное время обсуждались, его взаимодействие с российским лидером было положительным. Трамп подчеркнул, что он хорошо знал Путина и имел с ним дружеские отношения и что российский президент проявлял к нему уважение.

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