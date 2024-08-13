Штаб Трампа ограблен в пригороде Вашингтона

В пригороде Вашингтона был ограблен офис избирательного штаба кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill со ссылкой на полицию.

По данным офиса шерифа округа Лаудон, в воскресенье в офис предвыборного штаба Трампа проник мужчина. На кадрах, которыми поделилась полиция, видно, что грабитель клал найденные в офисе предметы в рюкзак. Полиция получила уведомление о взломе вечером в воскресенье.

По словам шерифа округа Лаудон Майка Чепмена, "редко случается, что офис какой-либо политической кампании или партии взламывают". Он добавил, что полиция "полна решимости установить личность подозреваемого" и создать список украденных предметов.

Отметим, что недавно, Дональд Трамп уличил кандидата от Демократической партии на пост главы государства Камалу Харрис в создании толпы ее сторонников на фотографии, сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ).

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