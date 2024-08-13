Брат Саргсяна в страхе сбежал из Армении

Брат третьего президента Сержа Саргсяна Александр Саргсян и члены его семьи не явились в управление по конфискации незаконного имущества Генпрокуратуры Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они находятся за пределами страны.

"Представители Саргсяна связались с прокуратурой и сообщили, что семья не находится в Армении. Они должны явиться в ведомство 20 августа", - уточнили в надзорном ведомстве.

Александр Саргсян, а также его сыновья Айк и Нарек оказались под пристальным вниманием правоохранительных органов после смены власти в Армении в 2018 году.

В июне 2021 года столичный суд признал Нарека Саргсяна виновным в незаконном хранении оружия, наркотиков и организации похищения человека, за что он был приговорен к 5,5 годам тюрьмы.

Нарек Саргсян скрывался за границей, но был задержан в декабре 2018 года в Праге с паспортом на имя Франклина Гонсалеса, год спустя он был экстрадирован в Армению. Его младший брат Айк обвинялся в попытке убийства в 2007 году и незаконном хранении оружия, но позже обвинение переквалифицировали, а дело прекратили за истечением срока давности.

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