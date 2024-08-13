https://news.day.az/world/1681804.html ВМС Ирана проводят военные учения на Каспии
ВМС Ирана проводят военные учения на Каспии
ВМС Ирана проводят военные учения на севере страны, в Каспийском море.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Mehr" со ссылкой на заместителя губернатора Астары.
Сообщается, что сегодня вечером на территории военно-морской базы в Астаре пройдут военно-морские учения армии Исламской Республики Иран.
"В связи с учениями в некоторых районах города Астара будут слышны взрывы, причин для беспокойства населения нет".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре