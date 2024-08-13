ВМС Ирана проводят военные учения на Каспии

ВМС Ирана проводят военные учения на севере страны, в Каспийском море.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Mehr" со ссылкой на заместителя губернатора Астары.

Сообщается, что сегодня вечером на территории военно-морской базы в Астаре пройдут военно-морские учения армии Исламской Республики Иран.

"В связи с учениями в некоторых районах города Астара будут слышны взрывы, причин для беспокойства населения нет".

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