Аббас обвинил ООН в провале

Организация Объединенных Наций так и не смогла решить палестинский вопрос из-за давления со стороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, убежденность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

"С 1947 года ООН приняла более 1 тыс. резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа", - сказал Аббас.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) также подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки принудительно выселить палестинцев с их территорий и отметил, что Международный суд ООН недавно объявил недопустимой продолжение Израилем поселенческой активности. "Это решение требует от СБ и Генассамблеи ООН, а также от всех стран мира принять меры для прекращения этой деятельности со стороны Израиля, поскольку она нарушает нормы международного права", - указал он. Аббас также выразил надежду на то, что в конечном итоге "палестинский народ получит свое независимое государство".

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