Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы

Иран может принять решение об ответе Израилю на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в ближайшие часы, Палестина не хочет войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов, - сказал Аббас. - Во-первых, мы как палестинцы против войны. Мы 7 октября [2023 года] официально заявили, что мы против войны и против убийства мирных жителей, женщин, детей. Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить".

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