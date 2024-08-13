Иран опроверг намерение участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе
Иран не участвует и не намерен принимать участия в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило постоянное представительство Ирана при ООН.
"Мы не участвовали в непрямых переговорах между ХАМАС и [израильским] режимом при посредничестве Египта, Катара и США и не намерены участвовать в подобных переговорах", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов иранским диппредставительством.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран впервые с начала эскалации в секторе Газа рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры по прекращению огня в палестинском анклаве. По сведениям агентства, представитель исламской республики мог бы участвовать в закулисных обсуждениях, чтобы поддерживать дипломатические связи с США в ходе переговоров по прекращению огня.
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