В Британии задержали более 1000 человек

Более 1 тыс. человек задержали в Великобритании по следам антииммигрантских беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный совет начальников полиции (National Police Chiefs' Council, NPCC).

"По состоянию на 13 августа было произведено 1 024 задержания, выдвинуто 575 обвинений", - говорится в сообщении органа, объединяющего сотрудников британской полиции высокого ранга. Ранее в NPCC предупредили, что задержания людей, которые подозреваются в участии в беспорядках, будет продолжаться на протяжении предстоящих месяцев.

Поводом для многодневных акций протеста, которые нередко перерастали в столкновения с полицией и погромы, стала трагедия в Саутпорте. Там 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан.

По информации газеты The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине. Однако в соцсетях сразу стали распространяться непроверенные данные, что преступник является мусульманином, добивался убежища и находился в поле зрения контртеррористической полиции. По данным властей, эта информация спровоцировала беспорядки.

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