Пентагон сказал, когда Иран может атаковать Израиль

Министерство обороны США полагает, что Иран может уже на этой неделе устроить нападение на Израиль в ответ на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли иранские удары по Израилю начаться уже в ближайшие дни. "В конечном итоге я не собираюсь спекулировать или пытаться угадать, когда они могут напасть, но хочу сказать, что мы должны отнестись к этому серьезно. Поэтому мы будем готовы, и мы уже готовы", - добавил представитель военного ведомства.

Райдер ушел от прямого ответа на вопрос, при каких обстоятельствах американские силы на Ближнем Востоке теоретически могут нанести удар по Ирану. "Мы сосредоточены на деэскалации ситуации. Мы разместили дополнительные силы и средства в регионе, как я уже сказал, чтобы защитить наши войска и поддержать оборону Израиля", - сказал он.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

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