Байден назвал условие, при котором Иран не ударит по Израилю

Президент США Джо Байден считает, что Иран может отказаться от планов нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что заключение сделки вынудит Иран отказаться от нанесения удара по Израилю, Байден заявил, что "ожидает этого". Он также отметил, что вероятность нанесения удара со стороны Ирана затрудняет перспективы заключения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, но подчеркнул, что "не сдается".

"Посмотрим, что сделает Иран. Посмотрим, что произойдет", - приводят его слова журналисты пресс-пула.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов изложил версию, согласно которой Иран может уже на этой неделе устроить нападение на Израиль в ответ на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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