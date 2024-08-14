Названа причина пожара в объекте Карапетяна в Москве

Короткое замыкание стало причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" на юго-западе Москвы, принадлежащем Самвелу Карапетяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили оперативные службы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Отмечается, что в настоящее время на месте пожара проводятся все необходимые проверки.

Как сообщают очевидцы, на момент возникновения пожара ТЦ еще не открылся для посетителей. Работники магазинов оперативно эвакуировались после включения пожарной сигнализации.

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