Стало известно, когда и где пройдут очередные переговоры по сектору Газа

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа запланирован на 15 августа в Катаре, израильскую делегацию возглавит директор разведки "Моссад" Давид Барнеа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Очередной раунд переговоров должен состояться завтра (в четверг - прим. ТАСС) в Дохе, столице Катара. Возглавит израильскую делегацию руководитель "Моссада" Давид Барнеа", - сказал он.

Лидеры Египта, Катара и США 9 августа опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

В конце ноября прошлого года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря того же года режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе находятся 115 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября прошлого года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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