Команда Трампа рассказала о причинах кибератаки

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считает, что иностранные хакеры, совершившие атаку на его избирательный штаб, смогли украсть несколько документов, касающихся финансовых вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники.

По их информации, ни один из предположительно украденных документов не был "чрезвычайно секретным". По версии штаба Трампа, за кибератакой якобы могли стоять иранские хакеры, намеревавшиеся передать документы различным СМИ. Издание отмечает, что эта версия до сих пор не получила никаких подтверждений. По данным WP, жертвами кибератаки стали соратник Трампа Роджер Стоун, а также советники президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по избирательной кампании.

12 августа Федеральное бюро расследований США подтвердило ТАСС, что проводит расследование в связи с кибератакой, якобы совершенной Ираном на предвыборный штаб Трампа. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "не готова комментировать достоверность утверждений о причастности Ирана" к кибератаке.

Ранее газета Politico сообщила, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров. По версии команды республиканца, "враждебно настроенные по отношению к США" иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба.