В ЕС испугались ответной реакции Маска на письмо еврокомиссара

Чиновники в Европейском союзе (ЕС) испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое он направил американскому миллиардеру Илону Маску перед интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Европейские чиновники в частном порядке заявили, что опасаются обратного эффекта от письма Бретона. По их мнению, подобное действие могло еще больше спровоцировать вспыльчивого Маска", - пишет газета.

Издание также привело слова европейских чиновников, которые резюмировали, что письмо Бретона Маску было "бесполезным".

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