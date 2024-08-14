https://news.day.az/world/1681971.html Во Франции разбились два военных самолета
Во Франции разбились два военных самолета
Два самолета Mirage ВВС Франции потерпели катастрофу в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке страны.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила газета L'Est Republicain.
Началась спасательная операция. Информации о пострадавших и числе находившихся на борту людей нет.
Следует отметить, что 9 августа в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет с 58 пассажирами и 4 членами экипажа на борту.
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