Жара побила все рекорды по всему миру

С начала этого года было побито 15 национальных рекордов жары, поскольку экстремальные погодные явления становятся все более частыми, а климатические изменения усиливаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом сказал историк-климатолог Максимилиано Эррера.

По его словам, беспрецедентное количество рекордов за первые шесть месяцев было поразительным. "Такое количество экстремальных тепловых явлений превосходит все, что когда-либо было и даже считалось возможным. Период с февраля по июль 2024 года стал самым рекордным по всем статистическим показателям", - сказал он.

Это вызывает тревогу, поскольку экстремальная жара прошлого года могла быть в значительной степени обусловлена сочетанием глобального потепления, вызванного деятельностью человека (сжиганием газа, нефти, угля и деревьев), и естественного явления Эль-Ниньо, потепления тропической поверхности Тихого океана, связанного с более высокими температурами во многих частях мира. Эль-Ниньо затухает с февраля этого года, но это не принесло особого облегчения.

В некоторые дни тысячи станций мониторинга устанавливают новые рекорды месячных максимумов или минимумов. Высокие температуры ночью означают, что люди и экосистемы не успевают оправиться от непрекращающейся жары. Например, в конце июля китайский регион Юэян изнывал от жары, несмотря на беспрецедентно высокую температуру в 32°C в темное время суток, с опасно высокой влажностью.

Географический диапазон национальных рекордов всех времен ошеломляет. Мексика повторила свой пик в 52°C в Тепаче 20 июня. На другом конце света австралийская территория Кокосовых островов повторила свой исторический максимум в 32,8°C 7 апреля в третий раз в этом году.

Но самая сильная жара сконцентрировалась в тропиках. 7 июня Египет зарегистрировал национальный максимум в 50,9°C в Асуане. За два дня до этого Чад повторил свой национальный рекорд в 48°C в Файе. 1 мая Гана достигла нового пика в 44,6 °C в Навронге, а Лаос вошел на новый уровень жары 43,7°C в Тха Нгоне. По словам Эрреры, тропики устанавливали рекорды каждый день в течение 15 месяцев подряд.

Ведущее агентство по мониторингу Европейского Союза - Служба по изменению климата Copernicus - недавно сообщило, что июнь стал 13-м месяцем подряд, в котором был установлен месячный температурный рекорд: температура превысила доиндустриальный средний показатель на 1,5°C, что принесло с собой более интенсивные волны тепла, экстремальные ливни и засухи; сокращение ледяных щитов, морского льда и ледников, а также ускоренное повышение уровня моря и нагревание океана.

Всемирная метеорологическая организация также сообщила, что в этом году по крайней мере в 10 странах была зафиксирована температура выше 50°C .

Эррера сказал, что он надеется, что оповещения об экстремальных погодных условиях могут подготовить мир к тому, что грядет, и снизить угрозы для жизни, инфраструктуры и экономики: "Именно во время экстремальных погодных условий мы, люди и другие виды, находимся в состоянии стресса или риска, поэтому именно тогда мы потенциально более уязвимы".

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