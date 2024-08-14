Глава Минобороны Франции уточнил подробности столкновения двух истребителей

В департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции в аварию попали два истребителя Rafale, а не Mirage, а также был спасен один пилот. Подробности столкновения уточнил глава минобороны страны Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), передает Day.Az.

"Авария с участием двух Rafale из эскадрильи Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мерте и Мозеле. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются", - говорится в публикации министра.

Лекорню поблагодарил французские вооруженные силы и полицию за содействие в поисковой операции и помощь с охраной территории.

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