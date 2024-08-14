Военный комитет НАТО проведет встречу в европейской стране

Встреча Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов пройдет с 13 по 15 сентября в Чехии. Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется с 13 по 15 сентября 2024 года в Праге, Чехия. В ходе личной встречи начальники генеральных штабов обсудят военно-стратегические разработки в рамках альянса", - отмечается в публикации.

Президент европейской страны Петр Павел примет участие в церемонии открытия конференции, говорится в пресс-релизе. Затем начальники генштабов стран альянса обсудят ход выполнения решений, принятых главами государств и правительств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

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