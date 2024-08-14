Эрдоган встретился с Махмудом Аббасом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который в среду прибыл в Анкару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в президентском комплексе и прошла в закрытом для прессы режиме.

Махмуд Аббас 15 августа выступит в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.

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