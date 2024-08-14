https://news.day.az/world/1682012.html Эрдоган встретился с Махмудом Аббасом
Эрдоган встретился с Махмудом Аббасом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который в среду прибыл в Анкару.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в президентском комплексе и прошла в закрытом для прессы режиме.
Махмуд Аббас 15 августа выступит в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре