Нетаньяху утвердил отправку делегации в Доху на переговоры по Газе

Представители Израиля направятся 15 августа на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Как передает Day.Az, решение об отправке делегации утвердил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщила его канцелярия.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний (15 августа - прим. ТАСС) отъезд израильской делегации в Доху и мандат на ведение переговоров", - говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель кабмина Израиля Давид Менсер на брифинге для иностранной прессы проинформировал, что страна пошлет делегацию на запланированные на 15 августа переговоры по урегулированию ситуации в Газе вне зависимости от решения радикального палестинского движения ХАМАС о присутствии его эмиссаров на консультациях. По его словам, Израиль "настроен на то, чтобы эти переговоры были успешными".

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, в состав делегации войдут директор разведки "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Ронен Бар и советник главы правительства по международным делам Офир Фальк.

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