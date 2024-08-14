Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах"

Израильские ВВС в течение дня нанесли серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, их целью стали военные сооружения в районе населенных пунктов Блида и Раб-Талятин, а также ракетная установка, направленная в сторону израильской территории, находившаяся в районе поселка Хоула.

Кроме того, был нанесен удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Эн-Накуры на юге Ливана, проинформировали в армии.

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