https://news.day.az/world/1682015.html Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах"
Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах"
Израильские ВВС в течение дня нанесли серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, их целью стали военные сооружения в районе населенных пунктов Блида и Раб-Талятин, а также ракетная установка, направленная в сторону израильской территории, находившаяся в районе поселка Хоула.
Кроме того, был нанесен удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Эн-Накуры на юге Ливана, проинформировали в армии.
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