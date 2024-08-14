Структура Совбеза ООН должна быть кардинально изменена

Структуру Совета Безопасности ООН необходимо кардинально изменить.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Структура Совета Безопасности ООН, которая далека от выполнения задачи обеспечения глобального мира и безопасности, должна быть кардинально изменена, прежде чем войны охватят весь мир, пострадает большое количество людей и обществ, и прольется кровь невинных людей", - отметил Президент Турции.

Эрдоган заявил, что Турция и впредь будет поддерживать всех своих друзей, которые искренне работают над формированием справедливой международной системы и Совета Безопасности ООН в соответствии с сегодняшними условиями.

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